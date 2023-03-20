Кремль не принял арест Путина близко к сердцу

Международный уголовный суд (МУС) принял решение о выдаче ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Кремль воспринял данную ситуацию спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[…] если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», – высказался он.

При этом, по словам пресс-секретаря, в Кремле все тщательно фиксируется. Тем временем, Владимир Путин продолжает вести работу в обычном режиме, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Пескова.

Следует напомнить, что Международный уголовный суд заочно «арестовал» и уполномоченную по правам ребенка в Российской Федерации Марию Львову-Белову. Она прокомментировала данную ситуацию, заявив, что новый «статус» не помешает ей продолжать заниматься своей деятельностью.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала том, что, по мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Россия должна ответить на решение МУС о выдачи ордеров на аресты российских граждан санкциями. В соответствующие списки должны попасть судьи, принявшие это решение.