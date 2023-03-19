В Совфеде предложили ответить на арест Путина санкциями против МУС

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Судей, вынесших это решение, должны подвергнуть санкциям, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Решение о выдаче ордера на «арест» главы Российской Федерации вынесли Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане. Аналогичная мера коснулась детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

«[…] все фигуранты (вышеназванные лица – прим. ред.) явно недружественные России, а следовательно – от политики, а не от Фемиды», – прокомментировал ситуацию Косачев, отметив также, что все дело, по его мнению, «шито белыми нитками».

Согласно его точке зрения, принявшие решение об «аресте» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, должны быть незамедлительно внесены в санкционные списки.

Примечательно то, что Россия в принципе не признает МУС. Этим пресс-секретарь президента объяснил то, что юридическая сила принятых им решений ничтожна.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по мнению омбудсмена Татьяны Москальковой решение МУСа не является правосудным.