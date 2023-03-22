Семья погибшего Свиргунова получит деньги от лейбла Cream Soda

В ночь на 20 марта группа молодых людей, включая Дмитрия Свиргунова – одного из основателей группы Cream Soda – провалилась под лед. Лейбл Stvol, основанный коллективом, не отменит концерт 25 марта, а средства направит семьям погибших.

«Дорогие друзья! Нашей командой было принято решение не отменять мероприятие 25 марта […] Все вырученные средства с билетов будут собраны и переданы семьям погибших», – написали в официальном telegram-канале лейбла.

Также в объявлении отметили, что список музыкантов, участвующих в мероприятии, будет расширен. Его представят фанатам позже.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Некрасовском районе Ярославской области группа отдыхающих провалилась под лед, переходя реку Волгу. Спасателям удалось извлечь из воды друга Дмитрия Свиргунова – Аристарха – но он не выжил.