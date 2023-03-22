Матери погибшей в ДТП петербурженки выплатят 2,5 млн рублей

В 2021 году в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в которой погибла женщина. Два года спустя ее мать получила компенсацию в размере 2,5 миллионов рублей, сообщили в городской прокуратуры.

По данным ведомства, в 2021 году произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса, повлекшее за собой гибель женщины. Водитель грузового автомобиля был признан Пушкинским районным судом виновным в аварии и взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу матери погибшей.

«[…] в ходе проверки установлено, что женщина в момент столкновения находилась на переднем сиденье пассажирского автобуса, ремнем безопасности пристегнута не была», – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга, отметив, что размер компенсации составил 2,5 миллиона рублей.

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