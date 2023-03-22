Петербургский ЗакС планирует защитить граждан от опасных собак

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга первое чтение прошел проект закона, предполагающий ответственность за выгул собак, относящихся к «опасным» породам без надлежащих мер предосторожности.

Как сообщили в пресс-службе верхней палаты городского парламента, проектом федеральной законодательной инициативы предусмотрена административная ответственность за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка.

«Депутаты Андрей Рябоконь, Алексей Макаров, Антон Соловьёв, Андрей Горшечников и Денис Четырбок считают, что Собранию необходимо обратиться к Государственной Думе», – уточнили в официальном telegram-канале ЗакСа.

По мнению парламентариев, изменения должны быть внесены в федеральный КоАП. Если изменения вступят в силу, простые хозяева собак рискуют столкнуться со штрафами в размере от полутора до трех тысяч рублей. Для юридических лиц сумма вырастет уже до 15-30 тысяч.

При этом из правил есть исключение: без намордника потенциально агрессивный пес может прогуливаться на огороженной частной территории.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что совет по правам человека (СПЧ) при президенте России предложил ввести систему учета собак.

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