СПЧ выступил за введение учета собак в России

Количество случаев нападения собак на людей по-прежнему остается достаточно большим. В связи с этим совет по правам человека (СПЧ) при президенте России предложил ввести систему учета собак в стране и переработать подход к квалификации причинения вреда здоровью, связанном с животными.

О необходимости поиска решений данных вопросов заявлял председатель СПЧ Валерий Фадеев, также пообещавший заняться с этим вопросам.

«По итогам обсуждения Совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину», – сообщили в официальном telegram-канале Совета.

Предполагается пересмотр квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности. В СПЧ это объяснили тем, что, на практике, часто причиной неприятных ситуаций становится безответственное отношение владельца к собаке.

Также в Совете предложили ввести систему регистрационного учета всех собак в России и изменить систему медицинской статистики при их нападении на человека. Отдельное внимание уделяется необходимому для владельцев крупных собак обучению на специальных кинологических курсах.

Помимо вышеназванного, в СПЧ предлагают увеличивать число площадок для выгула собак и провести комплексную работу с маркетплейсами с целью снижения числа случаев продажи дефектных щенков.

«[…] популяризировать ответственное отношение к выбору собаки», – такое условие для улучшения ситуации с нападениями животных на человека сочли ключевым в Совете.

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