Ясно без слов: кинологи рассказали, как понять, что собака больна

Четвероногий друг, несмотря на свой ум и понимание, не может рассказать, что и где у него болит. В связи с этим собаководы часто начинают бить тревогу, заметив некоторые «признаки болезней», например, сухой нос. О том, что он означает и стоит ли переживать, рассказали в Российской кинологической федерации.

«Не всегда сухой нос у собаки – это признак простуды. Он может быть таким, потому что, например, питомец только проснулся или посидел у батареи, может быть собака много нервничает или в целом вы живете в достаточно сухом климате», – рассказал президент организации Владимир Голубев.

По его словам, беспокоиться стоит только в том случае, если отсутствие влаги на носу у собаки сопровождается такими симптомами как отказ от воды и пищи или, например, вялость.

При этом мокрый нос сам по себе – это не всегда признак здоровья. Он также может свидетельствовать о наличии у животного ринита. К другим заболеваниям, о которых стоит помнить, можно отнести проблемы с желудочно-кишечным трактом, аллергию, переохлаждение и всевозможные вирусы.

В то же время необходимо помнить, что влажность собачьего носа – это не постоянный фактор, на который может влиять как самочувствие питомца, так и внешняя среда.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно заявлениям кинологов, понятие «бойцовая порода собак» не существует.