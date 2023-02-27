Кинологи: понятие «бойцовая порода собак» не существует

Существует большое количество мифов о так называемых «бойцовых породах собак», выделяющихся не обучаемостью, крайне высокой агрессией и не способностью жить в семье. О том, какими такие собаки являются на самом деле и существуют ли вообще, рассказали в Российской кинологической федерации.

«Необходимо начать с главного: такового понятия как «бойцовские породы собак» не существует, эту категорию не признала ни одна международная кинологическая организация. Бойцовыми собаками можно называть исключительно конкретных особей, участвующих в боях, а не какую-либо породу», – уточнили в пресс-службе организации, отметив, что сейчас организованные драки между животными запрещены во всех цивилизованных странах.

При этом эксперты отмечают, что сейчас «бойцовыми» в бытовых разговорах и публикациях отдельных СМИ называют вообще любые крупные породы – от алабая и немецкой овчарки до добермана и ротвейлера. Подобный подход не является верным, поскольку в породном собаководстве повышенная агрессия является дисквалифицирующим фактором, исключающим особь из разведения. Ментальное же здоровье и стабильная психика – стандарт для любой пароды.

«Все эти разговоры о бойцовских и особо опасных породах немного походят на охоту на ведьм […] Ответом на все эти вопросы по-прежнему является методичное регулирование на уровне государства», – прокомментировал ситуацию президент Российской кинологической ассоциации Владимир Голубев.

По его словам, решение подобных вопросов требует обязательную регистрацию домашних животных и большую работу по части просвещения владельцев. Запретительная политика, в свою очередь, будет малоэффективной.

Говоря о «бойцовых породах собак», кинологи напоминают о возможной подмене понятий, когда этот термин используют, имея в виду собак из списка потенциально опасных (что не одно и то же). Их перечень утвержден в России законодательно и включает такие породы как: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака.

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