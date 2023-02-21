Можно ли собакам отметить Масленицу? Отвечает кинологическая федерация

Масленица в самом разгаре, а вы решили отметить ее со своим четверолапым другом? В Российской кинологической федерации рассказали, можно ли собакам есть блины.

Как рассказали в ведомстве, ничего плохого не случится, если вы угостите свою собаку одним блином. Однако важное уточнение: в его составе не должно быть лишних продуктов, кроме молока, яйца, муки. Можно добавить в такой блин разве что морковь, тыкву или яблоко.

Однако лучше все-таки отказаться от подобных угощений, потому что тоже молоко не самым благоприятным образом сказывается на пищеварении животного. У собак недостаточно фермента, который помогает перерабатывать лактозу.

В то же время жирная пища может привести к сбоям в работе печени, нарушению обмена веществ, говорят кинологи. Обязательно помните, что категорически запрещено угощать собак сладкими блинами. Шоколад и его производные считаются ядовитыми для питомцев. Шоколадная паста, белый, молочный и черный шоколад, сгущенка, карамель, варенье – все эти начинки следует исключить.