Под одним из мостов Петербурга поселилась редкая утка

Под вантовым мостом, расположенным на территории Санкт-Петербурга, поселился турпан. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

«Это утка плотного сложения с большой головой и мощным клювом. Обычно турпан бывает у нас во время весеннего и осеннего пролетов», – объяснил он в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

Судя по окрасу, появившаяся на Неве утка является самкой. Замеченная в Северной столице еще осенью она переждала здесь зиму. Предположительно, птица ожидает начало миграционного периода, чтобы улететь к местам гнездования вместе со своими сородичами.

Не в первый раз необычные птицы радуют своим видом жителей Санкт-Петербурга. Так, например, утка-арлекин уже шестой год живет в городе на Неве, удивляя ученых.

Последний раз этот вид птиц наблюдался в Европе четыре десятка лет назад.