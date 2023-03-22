Источник: выздоровление Костомарова «застыло» на месте

Процесс восстановления российского фигуриста Романа Костомарова, перенесшего пневмонию и ампутацию, «застрял» на одной точке. Принципиальных изменений в лучшую или худшую сторону не наблюдается.

Согласно имеющейся информации, состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду медленно меняется:

«У Романа идет медленный процесс выздоровления. Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет», – цитирует слова источника РИА Новости. Следует отметить, что некоторое время назад в СМИ появлялась информация об улучшении состояния Костомарова. При этом также сообщалось, что он страдает от полиорганную недостаточность.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Направленный в больницу с пневмонией, он позднее пережил инсульт и некроз – из-за него атлету ампутировали часть ноги и несколько пальцев.

Ранее Gazeta.SPb рассказывал о том, что, по словам хореографа Ильи Авербуха, Роман Костомаров готов побороться за свою жизнь и здоровье.