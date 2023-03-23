Петербурге осудили обвиняемую в хищении 44 млн рублей

Петербурженка Наталья Ларионова убедила обманом убедила 13 человек отдать ей 44 миллиона рублей. Теперь за это ее ждут шесть с половиной лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным ведомства, в период с августа 2011 года по март 2014 года преступница убедила 13 потерпевших оформить кредиты на свое имя, а после передать ей деньги. Обманутые граждане думали, что, получив средства, Ларионова возьмется за погашение их кредитных обязательств.

Но мошенница ничего из этого не сделала и потратила полученные деньги по своему усмотрению.

«Ларионова причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 44 миллионов рублей», – уточнили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Теперь за свои преступления аферистке придется провести шесть с половиной лет в колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что защита от мошенников обошлась петербурженке в два миллиона рублей.