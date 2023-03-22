Защита от мошенников обошлась петербурженке в 2 миллиона рублей

В понедельник, 21 марта, к правоохранителям обратилась 83-летняя петербурженка. Уловки телефонных мошенников лишили ее почти двух миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 7 марта. Около 17:00 потерпевшей позвонила неизвестная и, представившись полицейской, заявила, что с ее счета некие лица пытаются снять деньги. По этой причине их необходимо «перевести на безопасный счет».

Поверив словам мошенницы, пенсионерка в период с 12 по 13 марта перевела через банкомат «Россельхозбанка» почти два миллиона рублей. Деньги направлялись на счета, указываемые злоумышленниками.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – подытожили в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Центробанк будет активнее следить за мошенниками.