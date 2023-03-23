«Петербургтеплоэнерго» подготовилась к прохождению паводка

Компания «Петербургтеплоэнерго» готова к периоду паводка. На контроле оборудование, здания и сооружения, попадающие в зоны возможного подтопления в этот период.
На данный момент окончена работа по очистке территории объектов теплоснабжения от снега, завершена очистка решеток ливневой канализации от наносов мусора и наледей, препятствующих стоку воды.
Оперативный и обслуживающий персонал готовы в период паводка обеспечивать объектам теплоснабжения безаварийную работу, а при случае локализовать и ликвидировать возможные аварийные ситуации. Персонал компании обеспечен всей необходимой техникой, инструментом, спецодеждой и материалами.
Кроме того, за последние пять лет объекты ООО «Петербургтеплоэнерго» в зону подтопления не попадали.
«За работой тех объектов, где существует риск подтопления, на протяжении всего прохождения паводка будет организован ежедневный контроль. К прохождению паводка мы полностью готовы», — отметил заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго Денис Матин.