«Петербургтеплоэнерго» подготовилась к прохождению паводка

«Петербургтеплоэнерго» подготовилась к прохождению паводка
Фото: «Петербургтеплоэнерго»

Компания «Петербургтеплоэнерго» готова к периоду паводка. На контроле оборудование, здания и сооружения, попадающие в зоны возможного подтопления в этот период.

На данный момент окончена работа по очистке территории объектов теплоснабжения от снега, завершена очистка решеток ливневой канализации от наносов мусора и наледей, препятствующих стоку воды.

Оперативный и обслуживающий персонал готовы в период паводка обеспечивать объектам теплоснабжения безаварийную работу, а при случае локализовать и ликвидировать возможные аварийные ситуации. Персонал компании обеспечен всей необходимой техникой, инструментом, спецодеждой и материалами.

Кроме того, за последние пять лет объекты ООО «Петербургтеплоэнерго» в зону подтопления не попадали.

«За работой тех объектов, где существует риск подтопления, на протяжении всего прохождения паводка будет организован ежедневный контроль. К прохождению паводка мы полностью готовы», — отметил заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго Денис Матин.

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