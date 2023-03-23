Один из петербургских лжеминеров был задержан

В Санкт-Петербурге правоохранители смогли задержать одного из лиц, заявлявших о ложном минировании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства, инцидент произошел еще в начале месяца, 6 марта. Тогда полицейские Калининского района получили звонок от некого лица. По его словам, был заминирован социальный объект на площади Ленина, пишет «Табло СМИ».

Две недели спустя – 20 марта – правоохранители смогли отыскать 42-летнего мужчину, проживающего на Полюстровском проспекте. Он и был тем, кто сделал звонок.

Теперь в отношении «звонаря» возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Gazeta.Spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге из сизо вышел экс-сенатор, обвиняемый в хищении почти миллиарда рублей.