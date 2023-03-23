В Петербурге из сизо вышел экс-сенатор, обвиняемый в хищении почти миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге из-под стражи был отпущен бизнесмен и экс-сенатор Александр Сабадаш, проходящий по обвинению в хищении почти 952 миллионов рублей. Теперь он будет находиться под домашним арестом, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно опубликованной информации, группе преступников – Александру Сабадашу, Дмитрию Гаркуше и Сергею Сомову – удалось 16 раз осуществить хищение денег банка «Таврический» в 2013 году. Общая сумма ущерба составила 952 миллиона рублей.

Бывший сенатор также обвиняется в отмывании «грязных» денег, суммарный объем которых составил 488 миллионов. По решению суда его мера пресечения изменена на домашний арест, пишет ТАСС.

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