В Петербурге женщина насмерть забила мужа сковородкой

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства смерти мужчины на улице Адмирала Черокова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 21:50 23 марта в полицию поступил сигнал, что в доме на этой улице пожилые соседи зовут на помощь. На место происшествия выехала полиция. В одной из квартир полицейские на кухне увидели труп 76-летнего мужчины. Также дома была 77-летняя жена мужчины.

Женщина рассказала, что несколько раз ударила мужа сковородкой по голове. Зачем она это сделала? С ее слов, мужу досталось за издевательства и применения по отношении к ней физической силы.

Тем не менее полицейские не заметили признаки насильственной смерти. Женщина госпитализирована в больницу, в связи с ухудшением здоровья.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил 340 тысяч и статью в придачу.