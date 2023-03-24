Несовершеннолетний петербуржец попался на кражах у пенсионеров

Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в кражах у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что дважды в октябре и один раз в марте в отделение полиции обратились пенсионерки. Одна из них рассказала, что кто-то списал с ее карты 11,5 тысячи рублей. Еще к одной неизвестный подошел к женщине на улице, попросил телефон для звонка. Спустя время вернул, но с карты пропали 15 тысяч рублей.

Во Всеволожском районе 23 марта полицейские задержали 16-летнего молодого человека. Его подозревают в причастности к произошедшему. Теперь проверяется, не причастен ли молодой человек к другим подобным происшествиям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина насмерть забила мужа сковородкой. Такой ответный удар женщина нанесла якобы за насильственные действия в отношении нее.