Французы освободят площади россиянам

Что ж, еще минус один. Теперь французская компания Leroy Merlin решила продать свои магазины в России. Предполагается, что они отойдут российскому руководству. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

При этом в компании уверяют, что это процесс не спонтанный, а планомерный и начался еще несколько месяцев назад. Он проводится в соответствии с международными нормами, говорят в компании. Также там напомнили, что ADEO ранее уже прекратила все инвестиции в российский бизнес.

Интересно, что еще в марте прошлого года компания говорила о том, что не собирается покидать российский рынок, а, напротив, продолжит работать в стандартном режиме. Сейчас же говорят только о том, что местное руководство сохранит для 45 тысяч сотрудников рабочие места, а компания «продолжит служить жителям».

Сделку одобрят соответствующие органы в России.

Сейчас местное руководство компании в России в поисках поставщиков, которые могли бы помочь в импортозамещении.