Конкурс красоты «Миссис Мультивселенная» объединит Россию, Корею, Африку и Канаду

В Петербурге 25 марта состоится торжественное открытие регионального этапа международного конкурса «Миссис Мультивселенная».

Задача конкурса – показать миру силу и подлинное сияние женственности, а также внутреннюю красоту женщин разных народов и разнообразие культур разных стран.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Это праздничное открытие и представление участниц, затем – их обучение, и, наконец, финал — презентация женщины с творческой и профессиональной стороны. С участницами будут работать лучшие мастера в самых разных сферах: красоты и стиля, создания личного бренда, психологии и мотивации, танцах и пении.

Как сообщили организаторы, участвовать в конкурсе «Миссис Мультивселенная» будут успешные, яркие, харизматичные, интеллектуальные женщины, готовые менять мир вокруг себя и представлять свою страну на международных площадках. Так, в конкурсе «Миссис Мультивселенная» примет участие жительница Сестрорецка Евгения Клименко – она завоевала титул Business women в конкурсе «Миссис Вселенная» и включена в конкурсный топ-25 самых красивых женщин мира.