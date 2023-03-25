В Петербурге отыскали семью теневых банкиров

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали 53-летнего жителя Приморского района. Предполагается, что он является организатором противоправной деятельности. Также нашли и трех его подельников.

Так, две сестры отвечали за ведение бухгалтерии и финансовой документации, а их брат был курьером, который занимался обналичиванием денег. Группа привлекала деньги своих клиентов, юрлиц и ИП на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Далее под видом сделок деньги обналичивались. Клиенты получали взамен 16,% от обналиченной суммы.

Таких фиктивных фирм у них было около 70, а заработать удалось 44,7 миллиона рублей. Организатор теневого бизнеса пытался уничтожить часть документов при задержании, также он и решил выкинуть некоторые деньги с балкона. Также и поступила его «бухгалтер». Сейчас они все задержаны.