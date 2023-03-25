Пять рыбаков застряли на разрушающемся льду Ладожского озера

Казалось бы, все уже знают, что на календаре весна и лезть на лед не стоит. Однако есть и те, кому «закон не писан». Такой случай произошел и в пятницу, 24 марта, в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства в своем телеграм-канале.

Так, в этот день спасательный отряд Новой Ладоги выловил пятерых горе-рыбаков. При этом одного из них вытащили из полыньи. Спасатели отметили, что на Ладоге началось разрушение ледового покрова. Именно поэтому в Ленобласти уже действует запрет на выход и выезд на лед. Однако людей не останавливают ни административные штрафы, ни даже вопрос жизни.

Сезон подледной рыбалки завершён, спасатели настоятельно рекомендуют провести грядущие выходные за другими делами, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на Заневском проспекте из дома пришлось выбежать десятку петербуржцев.