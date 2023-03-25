Из-за пожара на Заневском проспекте из дома пришлось выбежать десятку петербуржцев

Вчера, 24 марта, в 21:29 в МЧС поступил сигнал о пожаре в Красногвардейском районе на Заневском проспекте,20. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире. Загорелось постельное белье на площади одного квадратного метра. Пожар удалось ликвидировать через 15 минут. Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек, говорят в МЧС.

По имеющейся информации, пострадал один житель. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава, уточняют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции Невского района задержан мужчина, стрелявший в прохожую. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.