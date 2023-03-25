На Российском проспекте автолюбитель выстрелил в женщину

Сотрудниками полиции Невского района задержан мужчина, стрелявший в прохожую. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 24 марта на Российском проспекте. Там водитель автомобиля «Хавал Ф7Х» высказался в адрес женщины нецензурной бранью. Затем выстрелил в нее и скрылся.

На следующий день полицейским удалось задержать 32-летнего гражданина. У него изъяли аэрозольное устройство «Пионер». В отношении него завели дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Адмиралтейском районе, в котором пострадали два несовершеннолетних.

Также стало известно, что полицейские Приморского района задержали хулигана, устроившего дебош со стрельбой на парковке. Все случилось 24 марта. В этот день в отделение полиции обратился 37-летний петербуржец.