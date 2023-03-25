В Приморском районе дебошир устроил стрельбу на парковке

Полицейские Приморского района задержали хулигана, устроившего дебош со стрельбой на парковке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 24 марта. В этот день в отделение полиции обратился 37-летний петербуржец. Он рассказал, что на парковке магазина по Парашютной улице водитель автомобиля ударил его несколько раз по голове, а после выстрелил ему в голову. Потом стрелок сбежал.

С помощью плана «перехват» был пойман автомобиль, за рулем которого был подозреваемый — 48-летний неработающий. У него забрали гильзу с маркировкой «45 Rubber», травматический пистолет калибра 45 Rubber.

Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге группа привлекала деньги своих клиентов, юрлиц и ИП на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Далее под видом сделок деньги обналичивались