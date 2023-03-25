В Адмиралтейском районе авто сбило двух 11-летних школьников

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Адмиралтейском районе, в котором пострадали два несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось днем 24 марта на Лермонтовском проспекте. Там 38-летний водитель «ДОДЖ РАМ 1500 ехал от набережной реки Фонтанки к Рижскому проспекту. На нерегулируемом переходе он наехал на двух 11 — летних школьников.

Сейчас дети в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницу. По информации МВД, за 2022-2023 год водитель привлекался к ответственности 89 раз. Сейчас в отношении него заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Республике Башкортостан проверят информацию о смерти 3-летней девочки в деревне Азангулово. Так, 23 марта девочка играла со своими братьями и сестрами вблизи дома у замерзшего водоема.