В Башкирии 3-летняя девочка утонула, пытаясь достать игрушку

СУ СКР по Республике Башкортостан проверят информацию о смерти 3-летней девочки в деревне Азангулово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, 23 марта девочка играла со своими братьями и сестрами вблизи дома у замерзшего водоема. Девочка попыталась достать игрушку, которая была на поверхности наледи, но провалилась в воду. Спасти девочку не успели, после тело ее достал из воды отец.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным следователей, глубина водоема достигала одного метра.

Ранее сообщалось, что полицейские Приморского района задержали хулигана, устроившего дебош со стрельбой на парковке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 24 марта. В этот день в отделение полиции обратился 37-летний петербуржец.