В Петербурге со льдины достали собаку

В Санкт-Петербурге спасатели достали со льдины собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в своем телеграм-канале.

Все случилось 24 марта вечером. Очевидцы заприметили в акватории Финского залива собаку на льдине. После этого они позвали на помощь спасателей. Специалисты поисково-спасательной службы Петербурга смогли достать со льдины собаку и доставили животное на спасательную станцию.

Собаку зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. Специалисты позвонили ему и долгожданная встреча состоялась.

Ранее сообщалось, что наряд Росгвардии пришел на помощь жителю Фрунзенского района Петербурга, перенесшему приступ в свой день рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также стало известно, что некоторые, когда не могут отпустить прошлый отношения, вовсю следят за своими бывшими в социальных сетях. Петербуржец пошел дальше — стал следить вживую.