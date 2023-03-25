Росгвардейцы спасли петербуржца от приступа в день рождения

Наряд Росгвардии пришел на помощь жителю Фрунзенского района Петербурга, перенесшему приступ в свой день рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось 24 марта днем. Мужчина-учитель возвращался домой, в прихожей ему стало плохо. Он упал на пол и не смог подняться, при этом не успев ввести код и выключить охранную сигнализацию. Тогда сигнал поступил в Росгвардию.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили лежащего на полу собственника квартиры, у которого случился приступ. Они же и оказали ему помощь.

Вскоре по данному адресу прибыли медики и оказали мужчине необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, произошедшем в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

общество


 

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