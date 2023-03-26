В выходные в Петербург вернется гололед

В текущие выходные – 26 и 27 марта – в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В пресс-службе горадминистрации граждан предупредили об опасности образования наледей.

«[…] в Петербурге с 21.00 26 марта до 17.00 27 марта объявлен “желтый” уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений», – написали в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что в некоторых частях города может образовываться скопление мокрого снега. Такой информации с городскими властями поделились в Росгидрометцентре.

Также в Смольном обратились к автомобилистам, попросив их, насколько это возможно, отказаться от поездок по городу. Вопрос повышенной внимательности также касается и пешеходов, добавили в пресс-службе администрации.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургские спасатели помогли девяти рыбакам, вышедшим на лед.