Петербургские спасатели помогли 9 рыбакам, вышедшим на лед

В Санкт-Петербурге, несмотря на активное таяние льда, по-прежнему находятся авантюристы, готовые заняться подледной рыбалкой. Только в субботу, 25 марта, девятерых из них пришлось спасать сотрудникам Поисково-спасательной службы города.

«Сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга в субботу несколько раз выезжали в акваторию Финского залива на помощь рыбакам», – говорится в публикации, размещенной в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Согласно опубликованным данным, рядом с Тулонской аллей в Кронштадском районе Северной столицы спасатели перевезли с ледового «острова» на берег семь рыбаков. Еще двое были транспортированы через промоину в Петродворцовом районе.

Также спасателям удалось спасти целый десяток авантюристов от потенциального купания в холодных водах в Невском губе и у береговой линии Красносельского района. В ходе разговора с сотрудниками экстренной службы, рыбаки признали свою неправоту и покинули лед.

О том, насколько опасен выход на лед в сезон не устают напоминать эксперты МЧС России. Не поддерживают опасное увлечение и многие горожане. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией:

«Зачем спасали, они в следующем году опять ходить по “лезвию ножа” будут», – радикально высказался один из пользователей.

Следует отметить, что склонность верить своей удаче, а не рекомендациям МЧС свойственна не только рядовым гражданам, но и звездам. Так в Некрасовском районе Ярославской области под лед провалилась группа отдыхающих, включая одного из основателей группы Cream Soda Диму Нову.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Колокольцев наградит полицейского за спасение мужчины из-подо льда в Санкт-Петербурге.