Колокольцев наградит полицейского за спасение мужчины из-подо льда в Петербурге

Утром в пятницу, 17 марта, лейтенант полиции Константин Митрохин спас жителя Санкт-Петербурга, провалившегося под лед. За это его решил наградить министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Вчера около девяти часов утра в полицию поступило сообщение, что напротив здания Государственного Эрмитажа в реке Неве тонет неизвестный», – сообщили в официальном telegram-канале петербургской полиции.

Провалившийся в воду мужчина держался за кусок льдины в 30 метрах от берега. Обвязавшись буксировочным тросом, Митрохин отправился его спасать. С какого-то момента ему пришлось двигаться ползком. В результате рискованной «операции» пострадавшего удалось спасти и передать медикам.

По решению главы МВД России петербургский лейтенант будет награжден ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», добавила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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