Петербуржца заставили отдать 70 тысяч в уплату чужого долга

Вчера, 24 марта, в Санкт-Петербурге 23-летнему местному жителю пришлось под угрозой ножа у горла отдал «долг» неизвестного знакомого в размере 70 тысяч. О происшествии рассказали в ГУ МВД России по городу.

Согласно данным ведомства, потерпевшему позвонила неизвестная девушка и попросила встретиться. Приехав на указанное место, молодой человек сел в машину Renault, куда подсели еще двое. Один из неизвестных тут же приставил к шее потерпевшего нож, пишет «Табло СМИ».

Под угрозами расправы, жертва обмана передал банковскую карту третьему преступнику, находившемуся за рулем. С ее помощью он снял со счета потерпевшего 70 тысяч рублей, а затем все злоумышленники скрылись.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге двое мужчин совершили убийство третьего во время застолья. Об этом сообщила жена погибшего.