В Ленобласти лобовое столкновение легковушек закончилось смертью

Сегодня, 27 марта, ранним утром в Тосненском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с летальным исходом. В ситуации разбираются правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники полиции устанавливают детали утреннего смертельного ДТП в Тосненском районе», – написали в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованным данным, все произошло в 07:50 на 12-м километре автодороги «Павловск – Косые Мосты». В указанное время 44-летний автомобилист, находясь за рулем Hyundai Getz при, в попытке обогнать другую машину выехал на встречную полосу.

Там и произошло столкновение с другим автомобилем – Hyundai Solaris, за рулем которого находился 32-летний автомобилист. Лобовое столкновение двух машин привело к гибели первого на месте происшествия.

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