В Петербурге каршеринг собрал ДТП-«паровозик»

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием машин, взятых водителями в рамках услуги каршеринга, продолжают случаться на территории Санкт-Петербурга. В тот раз пострадали сразу три автомобиля.

«На пересечении Благодатной и Варшавской Крашеринг собрал паровозик из трёх автомобилей», – описали дорожную ситуацию в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что передняя часть автомобиля, взятого в аренду, серьезно пострадала, как и задний бампер другой машины. Третьему транспортному средству повезло больше.

Примечательно что, согласно тексту, размещенному в социальной сети, «грустят» только владельцы автомобилей в то время, как «ребята из каршеринга» никак не переживают по поводу сложившейся ситуации.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге поймали мужчину на каршеринговом авто без прав.