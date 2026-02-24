Авито: россияне 55–64 лет стали выходить на рынок труда на 69% чаще

В 2025 году россияне старшего возраста резко нарастили присутствие на рынке труда: число резюме кандидатов 55–64 лет выросло на 69%, а откликов — на 35%, сообщили в пресс-службе Авито со ссылкой на данные платформы Авито Работа. Их зарплатные ожидания поднялись на 14% — в среднем до 72 066 рублей в месяц.

В компании уточнили, что общее количество вакансий за год увеличилось на 10%, а средняя предлагаемая зарплата по России достигла 79 904 рублей (+10%). При этом количество резюме всех соискателей выросло на 52%, что свидетельствует о смещении фокуса работодателей с краткосрочного найма на долгосрочное сотрудничество и удержание кадров.

Старшее поколение всё чаще выбирает гибкие форматы: резюме с готовностью работать полный день прибавилось на 96%, смешанный график выбирают на 65% чаще, частичную занятость — на 63%. На четверть выросла и готовность к переезду. Сервис временной занятости «Авито Подработка» зафиксировал рост интереса к дополнительному заработку среди людей 55–64 лет на 34%, причём 44% опрошенных планируют подрабатывать в 2026 году, рассчитывая в среднем на 34 805 рублей в месяц.

Как рассказал руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы Кирилл Пшеничных на конференции Сбермаркетинга «Серебряный возраст: незаметное большинство», работодатели всё активнее привлекают соискателей старшего возраста из-за их опыта и ответственности. «В 2025 году соискатели 55–64 лет стали одной из самых динамичных групп на платформе: при общем росте числа вакансий на 10% их резюме увеличились на 69%. Работодатели расширяют социальные границы найма, потому что опыт, высокая ответственность и готовность к гибким форматам занятости помогают быстрее закрывать вакансии. Кроме того, количество резюме соискателей 55–64 лет с упоминаниями навыков работы с ИИ за год выросло на 21%, а зарплатные ожидания специалистов с такими навыками увеличились на 13%. Одновременно россияне проявляют всё больший интерес к гибкой занятости: отклики на предложения о частичной работе выросли более чем на треть, и почти 57% опрошенных планируют подрабатывать в 2026 году. Эти тенденции показывают, что рынок труда становится одновременно более технологичным и гибким, а подработка и использование ИИ превращаются в системные элементы работы с персоналом», — отметил представитель Авито.

Управляющий директор креативного агентства СберМаркетинга Елизавета Тринич-Афанасьева подчеркнула, что «серебряный возраст» становится новой массовой аудиторией: «Уже к 2030 году люди 50+ составят 49% населения. Современные 55 — это бывшие 40. Они более продвинуты, чем принято думать. Это стабильные клиенты с ресурсами и открытостью к новому, которые не ведутся на хайп, но требуют уважения, стабильности и оптимизма от брендов. Игнорировать их — значит упускать огромный рыночный потенциал».