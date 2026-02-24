В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла на 8 процентов

В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора, показатель вырос на 8,1% по сравнению с предыдущей семидневкой.

При этом в ведомстве отметили, что эпидемические пороги по совокупному населению не превышены. Среди возбудителей негриппозной этиологии преобладают SARS-CoV-2, риновирусы, парагрипп и аденовирусы. Заболеваемость COVID-19 в городе также выросла — на 0,6% за неделю.

В Ленинградской области ситуация складывается противоположным образом: уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 20,1% по сравнению с предыдущей неделей.