С начала 2025 года в Петербурге выявили почти 50 тысяч безбилетников

За 2025 год в Санкт-Петербурге было выявлено около 49 тысяч безбилетников, почти треть из которых оказались несовершеннолетними.

Сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок» совместно с полицейскими провели рейд в Колпинском районе Северной столицы. В зону внимания контролеров-ревизоров попали пассажиры автобусных маршрутов №№ 330, 374, 337, 192 и 368. В ходе проверки был найден один безбилетник. Нарушителю был назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, с начала года сотрудники отдела контроля оплаты проезда провели свыше 187 тысяч проверок. Специалисты осмотрели больше 2,3 миллиона пассажиров на 340 маршрутах. Было выявлено около 49 тысяч безбилетных пассажиров, из которых 14,3 тысячи — несовершеннолетние. В среднем по городу доля нарушителей составляет 2,1%.

Напомним, что в 2025 году вступили в силу изменения в размере штрафов за безбилетный проезд. За проезд без оплаты установлен штраф 1,5 тысячи рублей. Наказание в тысячу рублей предусмотрено за проезд без подтверждения права на льготы, перевозку детей без соответствующих документов, а также за неоплаченные багаж и ручную кладь.