Во вторник православные верующие отмечают праздник Благовещение

Православные верующие в России отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы седьмого апреля. Это один из двунадесятых праздников с фиксированной датой, посвященный явлению архангела Гавриила Деве Марии с вестью о рождении Спасителя.

В 2026 году Благовещение выпадает на вторник Страстной седмицы. Эта дата придает празднику особую глубину, соединяя радость с воспоминаниями о страданиях Христа. В редких случаях совпадения Благовещения и Пасхи наступает Кириопасха. В XXI веке это произойдет в 2075 и 2086 годах.

Название праздника переводится с греческого как «благая весть». Согласно Евангелию от Луки, ангел сообщил Марии, что она зачнет и родит Сына Божьего. Тот воплотится для спасения человечества.

Во время праздника духовенство на службах облачается в голубые одежды, символизирующие чистоту Богородицы. По окончании литургии принято выпускать белых голубей как символ Святого Духа и благой вести.

В народе праздник ассоциировался с приходом весны. В этот день запрещалось работать, девушкам нельзя было заплетать косы, а также шить и вязать. Верующим разрешалось есть рыбу и пить вино.