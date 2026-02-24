Директор Киркорова опровергла слухи о долгах певца за ЖКХ

Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о крупной задолженности певца за жилищно-коммунальные услуги. Она назвала эти сведения клеветой и заявила о готовности предоставить подтверждающие документы.

Представитель артиста в беседе с Super опровергла информацию о задолженности музыканта по оплате жилищно-коммунальных услуг. Успенская назвала эти данные клеветой. Она заявила, что артист живет по закону и своевременно оплачивает все счета.

Ранее в Сети появилась сообщения о том, что певец накопил долг около 500 тысяч рублей за свои восемь элитных квартир в центре Москвы общей стоимостью более миллиарда рублей. Также часть СМИ утверждали, что Киркоров не платит по счетам с прошлого года.