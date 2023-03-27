Дорога между Приморским районом и ЗСД строится как запланировано

К середине лета у водителей из Северной столицы появится возможность пользоваться новым участком дороги, которая соединит Приморский район и Западный скоростной диаметр (ЗСД).

У новой дорожной артерии будет четыре полосы. При этом, будучи самым важным элементом транспортной инфраструктуры между Выборгским и Приморским районами, в длину она будет составлять всего полтора километра.

Как пишет Restate.ru, вопреки наличию развязки с ЗСД, Шуваловский проспект все еще поделен натрое. Новый участок трассы позволит связать между собой одну из них, чего так долго ждали местные жители.

Известно, что к настоящему моменту готовность проекта, достигнутая усилиями 70 рабочих, оценивается почти в 40%: контуры дороги уже становятся заметны.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Приморский район является одним из наиболее развивающихся районов Санкт-Петербурга.