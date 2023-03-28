Петербуржец стал виной остановки московского метро

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел исковое заявление ГУП «Московский метрополитен» к местному жителю. Как оказалось, петербуржец нанес столичному метрополитену серьезные убытки.

Метрополитен Москвы хотел взыскать с петербуржца убытки в размере чуть более 356 тысяч рублей, а также госпошлину — 6,7 тысячи рублей. Как выяснилось, в мае прошлого года мужчина на платформе станции метро «Парк Культуры» целенаправленно спустился на жесткое основание станционного пути. Как итог — нарушение нормальной работы метрополитена.

В результате 0 одна полная и три участковых отмены движения поездов, внеплановые высадки пассажиров, говорят в суде.

Ответчик в суд не явился, сумму ущерба не оспаривал. Суд удовлетворил иск московского метрополитена в полном объеме.