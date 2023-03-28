Жизнь россиян изменится в апреле

Каждый месяц наши народные избранники принимают новые и новые законы. Апрель не станет исключением. Рассказываем, чего нам с вами ждать на этот раз.
Индексация пенсий
Планируется с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 8,6%. Как говорят в Госдуме, индексация коснется только 4 миллионов человек. Кому же светит индексация? Тем, кто получает пенсии по:
- по инвалидности,
- потере кормильца,
- старости и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны.
Говорят, что тем, кто должен получить пенсию в новом объеме, получит ее и без заявления, все сделают автоматически.
Ответственность за фейки
С 5 апреля в стране введут ответственность за фейки о работе российских госорганов за рубежом. Так, ответственность можно заполучить за фейки о действиях ВС РФ, о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.
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