Российские пожарные спасли маленькую жизнь

В Москве 27 марта из горящей квартиры в Коньково эвакуировалась хозяйка со своей собакой и малюсеньким щенком. Вот только второго крохотного щенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в своем телеграм-канале.

К месту происшествия сразу же выехали сотрудники ведомства, начали тушить пожар и искать малыша. Задымление было очень плотным, поэтому искать было совсем непросто. Однако наши пожарные справились.

Как рассказывает пожарный, щенок был совсем крошечный, глаза у него открыты не были. Более того, он почти не дышал.

Ранее сообщалось, что в казарме под Петербургом нашли трех мертвых курсантов. Они проходили службу по контракту с 2022 года. Молодые люди были на территории учебного центра в Сертолово в увольнении. Еще на вечернем построении их видели.