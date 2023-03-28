В казарме под Петербургом нашли тела трех курсантов

В казарме под Петербургом нашли трех мертвых курсантов. Они проходили службу по контракту с 2022 года.

Молодые люди были на территории учебного центра в Сертолово в увольнении. Еще на вечернем построении их видели. Примерно в 23:00 они легли отдыхать в казарме, к утру им всем стало плохо. У курсантов были признаки эпилепсии, пошла пена изо рта.

Как пишет 78.ru, они скончались. При внешнем осмотре телесных повреждений нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что в понедельник, 27 марта, в полицию обратилась председатель УК дома по улице Костюшко. Она рассказала, что во дворе дома мужчина стреляет из предмета похожего на пистолет по людям, собакам и машинам.

Также сообщалось, что под Петербургом женщины лопатой отгоняли пьяного угонщика авто. Вечером 23 марта девушки приехали на Флотскую улицу к своим знакомым на Volkswagen Tiguan. На парковке и развязался конфликт.