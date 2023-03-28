Под Петербургом женщины лопатой отгоняли пьяного угонщика авто

Что только не сделаешь ради спасения своего имущества. В Новом Девяткино в ход пошли не руки или ноги, а ….лопата! Так, вечером 23 марта девушки приехали на Флотскую улицу к своим знакомым на Volkswagen Tiguan.

На парковке между ними и неким пьяным мужчиной завязался конфликт. Девушки начали с ним драться, отгоняя мужчину от авто лопатой. Тем не менее мужчина смог прыгнуть в Volkswagen и уехать.

Правда, поездка его была непродолжительной — через километр он попал в ДТП, сообщает Piter.tv.

Конфликт в Новом Девяткино закончился возбуждением уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее мы писали, что присниться может, конечно, всякое. Но обращались ли вы когда-то в полицию из-за неприятного или страшного сна? А вот петербурженка — да. Рассказываем, что же ей такое приснилось.