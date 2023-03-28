Петербурженка обратилась в полицию из-за сна про изнасилование

Присниться может, конечно, всякое. Но обращались ли вы когда-то в полицию из-за неприятного или страшного сна? А вот петербурженка — да. Мировой суд Петербурга привлек к административной ответственности за вызов полиции из-за сна.

Как выяснилось, все случилось в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Женщина позвонила в полицию и скорую помощь через номер 112. Она заявила, что ее изнасиловали трое мужчин.

К месту происшествия выехала полиция, скорая помощь, и тогда женщина осознала, что произошедшее — это не более чем сон. Полицию она вызвала преждевременно, сказала сама «потерпевшая».

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел исковое заявление ГУП «Московский метрополитен» к местному жителю. Петербуржец умудрился неоднократно остановить работу столичного метро.