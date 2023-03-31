Петербуржец угнал авто у бывшего работодателя

Еще 16 февраля в полицию Московского района пришел 37-летний мужчина, который является руководителем проектов одного из ЗАО. Он рассказал, что в августе на улице Цветочной у него неизвестный угнал авто «Фиат-Дукато». Машина принадлежит ЗАО.

Тогда полиция завела уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Сейчас же стало известно, что 29 марта полиция на улице Варшавской отыскала бывшего 30-летнего сотрудника того самого ЗАО.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщали, что мошенники продолжают жить препеваючи, придумывают новые схемы для обмана наивных граждан. Конечно же, никто не застрахован от того, чтобы однажды стать жертвой их грязных дел. Рассказываем о некоторых признаках, которые помогут вам распознать мошенника. Подробности читайте в нашем материале.