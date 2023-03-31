Мошенники захватывают города: как их признать

То, что мошенничество вовсю процветает ни для кого не секрет. Каждый день мы видим в криминальных сводках, как кто-то «инвестировал», помог «родственнику» избежать ответственности за совершенное ДТП или же перевел деньги на «безопасные» счета. К сожалению, никто от этого не застрахован, однако есть признаки, по которым можно признать мошенника.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДАВКА

Во-первых и в главных — мошенник всегда будет оказывать на вас серьезное давление, в первую очередь эмоциональное. Он всегда придумает 1000 и одну душераздирающую историю про ваших знакомых, которым ну совсем никак без пары сотен тысяч именно ваших сбережений. Если вы будете говорить о сомнениях, то злоумышленник начнет оказывать еще более серьезную давку. Например, могут пойти угрозы, что, мол, и вы можете попасть под суд, тюремный срок и так далее.

ПУТАННЫЕ ОТВЕТЫ

У мошенников, как правило, продуман конкретный алгоритм действий, который в лучшем случае имеет только две ветви развития. Крайне редко мошенники готовы к тому, что вы тоже будете активно их о чем-то спрашивать. Именно поэтому злоумышленник едва ли ответит на ваши уточняющие вопросы прямо, конкретно, четко и по делу. Скорее всего вы получите в ответ слишком заковыристые и сложные формулировки, которые не привнесут ясности. Если оно так — смело кладите трубку.

ОТСУТСТВИЕ ГРАММОТНОСТИ

Очень часто мошенники в социальных сетях — товарищи безграмотные, поэтому внимательно присмотритесь к тому, кто, что и как вам пишет. Пункт про кто — тоже очень важный. Обычно страницы мошенников выглядят максимально обезличенно и абстрактно. Мало друзей, недостаточно фото или они очевидно чужие, полторы записи на странице и те свежие. Все это говорит о профиле, созданном на скорую руку, так что задумайтесь.

КАК СЕБЯ УБЕРЕЧЬ

В идеале, конечно, установить на телефон программу, которая блокирует различного рода спам — эти программы сейчас довольно развитые, подумайте об этом. Особенно это не будет лишним и пенсионерам, позаботьтесь о своих стариках.

Если ваш собеседник начинает вам грубить, переходить на повышенные тона и на чем-то активно настаивать — будьте уверены, никаких добрых намерений о спасении ваших денег у него точно нет. Кладите трубку или завершайте диалог в соцсетях.

Никогда не переходите и по незнакомым ссылкам — они могут украсть данные с вашего устройства.