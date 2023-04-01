Солнце грело петербуржцев в марте 76,5 часа

В Петербург солнце в марте особо заглядывать не хотело. Всего три дня оно порадовало местных жителей и гостей на этот раз. Такие данные приводит главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

С его слов, солнечные ванны удалось попринимать только 76,5 часа. Интересно, что годом ранее в марте солнце радовало горожан все-таки больше — 187,7 часа. Зато по осадкам Петербург в марте 2023 года совсем не отставал.

Так выпало 81,4 миллиметра осадков. Больше этого показателя было только в 1971 году.

Теплее всего в марте было 10-го числа. В тот день воздух прогрелся до 10,4 градуса.

Ранее сообщалось, что в России «Пушкинскую карту» могут распространить на детей с семи лет. Сейчас она доступна только подросткам от 14-ти до 22-х лет. Однако инициатива может быть принята уже в 2024-м году.